В ИА «Татар-информ» расскажут о фестивале «Том Сойер Фест-2018»

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Завтра, 31 мая, в 15.00 в ИА «Татар-информ» состоится пресс-конференция, посвященная фестивалю «Том Сойер Фест-2018».
В мероприятии примут участие помощник Президента РТ Олеся Балтусова, заместитель председателя ТРООО ВООПиК Фарида Забирова, куратор проекта «Том Сойер Фест Казань» Дмитрий Полосин, координатор проекта «Том Сойер Фест Казань» Радиф Кашапов.
На сайте ИА «Татар-информ» будет организована онлайн-трансляция пресс-конференции. Желающие смогут задать вопросы в комментариях к онлайн-видео, на номер +7 (927) 037-91-10 в мессенджере WhatsApp. Просьба указывать СМИ.
Аккредитация СМИ проходит по электронной почте: pr@tatar-inform.ru
Следующая новость
Бывший игрок казанской команды назвал победу «барсов» в Кубке Гагарина закономерной.
По словам бывшего гендиректора новокузнецкого «Металлурга», спортивная школа не должна существовать в отрыве от профессиональной команды.
Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести доставлены в Зеленодольскую ЦРБ.
Повреждены линии электропередачи в Зеленодольском, Высокогорском, Лаишевском районах.
В столице республики ураганный ветер валит деревья и рекламные щиты, и срывает крыши с домов.
Елена Ахметзянова сменила на посту Ирину Малышеву, которая возглавляла эту структуру в течение двенадцати лет.
По сообщениям очевидцев, инцидент произошел в самом центре города на улице Сары Садыковой.
Очевидцы выложили в соцсети фотографии с места ЧП.
Большинство компаний, выигравших тендеры на строительство сельских клубов, — из Татарстана.
Глава штаба сборной России отметил успехи республики в области развития детского и взрослого хоккея.
В этом году в Татарстане появится 28 сельских клубов.
21-летний Дамир Тухватуллин жестоко убил женщину и вынес из ее квартиры ноутбук и планшет.
21-летнего Дамира Тухватуллина из Ижевска правоохранители задержали по горячим следам.
30 мая«Для того чтобы выжить, нам пришлось выйти за рамки приюта»: Как живут обитатели приюта для бездомных животных под Казанью