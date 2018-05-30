Подозреваемый в убийстве 28-летней девушки страдает психическим расстройством

21-летний Дамир Тухватуллин жестоко убил женщину и вынес из ее квартиры ноутбук и планшет.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Подозреваемый в убийстве 28-летней жительницы Казани 21-летний Дамир Тухватуллин имеет проблемы с психическим здоровьем.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жестокое убийство произошло вечером 28 мая. Тело жертвы обнаружил ее сожитель в съемной квартире. Также пропало имущество девушки.

«Вина Тухватуллина подтверждается осмотром места происшествия и его показаниями», - огласила следователь.

Тухватуллин признался, что пришел к девушке, оказывающий интим-услуги, с целью ограбить ее. В какой-то момент он ударил жертву по лицу, завязал ей глаза и завел в ванную, где начал наносить ей удары кухонным ножом. Тухватуллин, по его словам, имеет психические отклонения.

Денег в квартире он не нашел, поэтому забрал ноутбук, планшет и телефон и выкинул. Он выкинул награбленное из окна второго этажа и прыгнул следом. Планшет разбился, а ноутбук оказался заблокирован и он его выкинул.

«Я согласен на арест, а какие еще могут быть варианты? Жилья в Казани у меня нет», - сказал Дамир Тухватуллин.

Суд принял решение поместить Тухватуллина в СИЗО до 28 июля.