Подозреваемый в убийстве 28-летней девушки страдает психическим расстройством

Фото: Александр Елисеев
(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Подозреваемый в убийстве 28-летней жительницы Казани 21-летний Дамир Тухватуллин имеет проблемы с психическим здоровьем.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что жестокое убийство произошло вечером 28 мая. Тело жертвы обнаружил ее сожитель в съемной квартире. Также пропало имущество девушки.
«Вина Тухватуллина подтверждается осмотром места происшествия и его показаниями», - огласила следователь.
Тухватуллин признался, что пришел к девушке, оказывающий интим-услуги, с целью ограбить ее. В какой-то момент он ударил жертву по лицу, завязал ей глаза и завел в ванную, где начал наносить ей удары кухонным ножом. Тухватуллин, по его словам, имеет психические отклонения.
Денег в квартире он не нашел, поэтому забрал ноутбук, планшет и телефон и выкинул. Он выкинул награбленное из окна второго этажа и прыгнул следом. Планшет разбился, а ноутбук оказался заблокирован и он его выкинул.
«Я согласен на арест, а какие еще могут быть варианты? Жилья в Казани у меня нет», - сказал Дамир Тухватуллин.
Суд принял решение поместить Тухватуллина в СИЗО до 28 июля.
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