Третьяк о главном тренере сборной России: «Даем Воробьеву контракт на два года»

Президент Федерации хоккея России раскрыл подробности контракта с главным тренером национальной команды.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал о том, на сколько будет подписан контракт с Ильей Воробьевым в качестве главного тренера сборной России.

Воробьев руководил российской командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера на чемпионате мира в Дании — там россияне в четвертьфинале уступили сборной Канады (4:5 ОТ). По словам Третьяка, Воробьев представил в федерацию программу подготовки команды.

«Мы готовы подписать контракт по схеме „2+2“. Тренерский штаб остается в полном составе. Специально даем сначала два года, чтобы был стимул работать, а потом еще два, если все будет хорошо. Все это делается для стимула, чтобы они понимали — будешь хорошо работать и будут успехи, то тогда будет еще два года. Победа на чемпионате мира или Олимпийских играх — это успех, такие победы нам нужны. Евротуры нужны для обкатывания молодежи, посмотреть, кто в каком состоянии находится из игроков. Результаты Евротуров — не критерий, но часть оценки качества работы Воробьева», — заявил Третьяк.