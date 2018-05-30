31 мая и 1 июня на территории республики резко похолодает.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В ближайшие два дня в Татарстане ожидается мокрый снег, сообщают в Гидрометцентре РТ.

Ближайшие двое суток республика будет находиться в тыловой части глубокого северо-восточного циклона.

Ожидается серьезное похолодание с сильным северо-западным ветром до 17 м/с.

В четверг, 31 мая, в Татарстане столбик термометра не поднимется выше отметки в плюс 14 градусов. Местами пройдут дожди.

Первый день лета обещает быть дождливым. В некоторых районах республики возможен мокрый снег. Температура ночью упадет до минус 1 градуса.