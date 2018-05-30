Испанская полиция отпустила Уильяма Браудера

Сооснователь фонда Hermitage Capital был отпущен, так как срок действия ордера на арест истек.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Сооснователь фонда Hermitage Capital Уильям Браудер, заочно приговоренный российским судом за совершение преступлений в финансовой сфере, отпущен из полицейского участка в Мадриде. Об этом сообщает «Интерфакс».

Браудер был отпущен, когда выяснилось, что ордер на арест, направленный РФ в Интерпол, истек.

Как отметил Браудер в своем Twitter, он был отпущен полицией Мадрида вскоре после того, как генсекретарь Интерпола в Лионе порекомендовал полицейским не приводить в исполнение запрос РФ о задержании.

Ранее сообщалось, что испанская полиция задержала Браудера по запросу российских правоохранителей.