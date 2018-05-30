Правительство России оплатит экстренную медицинскую помощь иностранным футболистам ЧМ-2018

Плановые медицинские услуги для иностранных граждан традиционно будут платными.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Валерия Белова). В случае необходимости, экстренную медицинскую помощь футболистам FIFA оплатят из бюджета Российской Федерации. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный врач соревнований по футболу FIFA в Казани Арслан Валиев.

«Очень часто можно слышать на разных мероприятиях возмущения, что все оплачивается из средств наших налогоплательщиков. Так вот, есть закон в Российской Федерации, в соответствии с которым экстренная помощь пациенту, то есть при жизнеугрожающих состояниях, оплачивается из бюджета РФ. Все остальные случаи оплачиваются непосредственно страховыми компаниями, либо обратившимися», – объяснил главный врач соревнований.

Более того FIFAизначально предупреждает всех спортсменов о том, что медицинская помощь за пределами своей страны будет платной.

«FIFA несмотря на то, что настолько сильно опекают своих игроков – членов национальных ассоциаций футбольных, – сами говорят своим подопечным, быть готовыми оплатить медицинскую помощь», – добавил Арслан Валиев.

