Правительство России оплатит экстренную медицинскую помощь иностранным футболистам ЧМ-2018

Здоровье и средаЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: Султан Исхаков
(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Валерия Белова). В случае необходимости, экстренную медицинскую помощь футболистам FIFA оплатят из бюджета Российской Федерации. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал главный врач соревнований по футболу FIFA в Казани Арслан Валиев.
«Очень часто можно слышать на разных мероприятиях возмущения, что все оплачивается из средств наших налогоплательщиков. Так вот, есть закон в Российской Федерации, в соответствии с которым экстренная помощь пациенту, то есть при жизнеугрожающих состояниях, оплачивается из бюджета РФ. Все остальные случаи оплачиваются непосредственно страховыми компаниями, либо обратившимися», – объяснил главный врач соревнований.
Более того FIFAизначально предупреждает всех спортсменов о том, что медицинская помощь за пределами своей страны будет платной.
«FIFA несмотря на то, что настолько сильно опекают своих игроков – членов национальных ассоциаций футбольных, – сами говорят своим подопечным, быть готовыми оплатить медицинскую помощь», – добавил Арслан Валиев.
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