ВТБ снизил ставки кредитования на автомобили с пробегом

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). ВТБ снизил базовые ставки по кредитам на подержанные автомобили в дилерских центрах в среднем на 2 п.п. Теперь кредит можно оформить от 10,9 процента годовых.
Специальные условия позволяют клиенту приобрести подержанный автомобиль в кредит в дилерских центрах и по минимальным ставкам: в рамках программы «Автолайт» кредит доступен от 10,9 процента годовых, в рамках программы «Автоэкспресс» — от 11,9 процента (с учетом дисконтов в размере 2 п.п. и 3 п.п. при добровольном оформлении страхования жизни и страховании ТС на полный срок кредита соответственно).
В рамках стандартных программ кредит доступен на срок от года до пяти лет. Минимальный первоначальный взнос составляет 20 процентов от стоимости иностранного, 30 процентов — отечественного транспортного средства. Максимальный возраст поддержанного автомобиля на момент оформления кредита: 10 лет для иностранных автомобилей, 4 года — для отечественных (Lada и УАЗ).
По итогам четырех месяцев 2018 года объем автокредитования ВТБ составил 21,7 млрд рублей, увеличившись на 25 процентов по сравнению с январем — апрелем 2017 года. Портфель банка в данном сегменте за четыре месяца 2018 года превысил 100 млрд рублей.
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