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Татар-информ

30 мая 2018, 13:27

Происшествия

Семейная пара из Татарстана задолжала своим детям свыше 200 тысяч рублей алиментов

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За долги нерадивых родителей наказали исправительными работами.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Семейная пара из Татарстана задолжала своим детям свыше 200 тысяч рублей алиментов, сообщила ИА «Татар-информ» главный специалист-эксперт по взаимодействию со СМИ УФССП по РТ Лилия Халимова.

Несколько лет назад семейную пару из Мензелинска лишили родительских прав. Известно, что нерадивые родители вели асоциальный образ жизни, нигде не работали и не занимались детьми.

За это время супруги задолжали своим детям более 200 тысяч рублей алиментов.

Судебные приставы привлекли обоих родителей к административной ответственности по статье КоАП РФ «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Мензелинский районный суд республики назначил неплательщикам наказание в виде исправительных работ. Повинность супруги отбывают в одном из сельских поселений Мензелинского района.

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