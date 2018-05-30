Каждый четвертый клиент ВТБ установил мобильный банк для бизнеса

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(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Количество скачиваний мобильного приложения ВТБ Бизнес Онлайн превысило 100 тысяч. Таким образом, его установили 25 процентов предпринимателей, обслуживающихся в ВТБ. Ежедневно им пользуется более 10 тыс. клиентов.
Приложение было впервые опубликовано в магазинах Apple App Store и Google Play в марте 2017 года. На сегодняшний момент в нем доступны платежные сервисы, реализована подпись с помощью генератора паролей, а с середины февраля 2018 года стало возможным отправление уведомления получателя средств о платеже в его адрес. Благодаря постоянному расширению возможностей приложения все большее число клиентов использует новый канал обслуживания.
Мобильный банк для бизнеса ВТБ Бизнес Онлайн является альтернативой классическому интернет-банку. Решение позволяет существенно оптимизировать ресурсы: в режиме онлайн контролировать движение по своим счетам, совершать платежи с мобильного устройства в удобное время в любом месте при наличии интернет-доступа, проверять надежность контрагента перед оплатой и оценивать объемы сотрудничества с ним на аналитических графиках и диаграммах. Также приложение позволяет оформлять различные банковские продукты — размещать депозиты, запрашивать транши по кредитам, подключать неснижаемый остаток.
«Современные предприниматели все активнее используют дистанционные сервисы. Учитывая потребности малого бизнеса, мы создали удобный мобильный банк, который позволяет бизнесменам контролировать и развивать свой бизнес из любой точки мира. Мы активно инвестируем в разработку услуг и сервисов в digital-каналах. Уверен, что с использованием мобильного банка обслуживание в ВТБ становится еще более комфортным», — комментирует Спартак Солонин, руководитель департамента малого бизнеса — старший вице-президент банка ВТБ.
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