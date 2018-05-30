36-летний мужчина обманным путем заманил девочку в недостроенное здание и надругался над ней.

(Набережные Челны, 30 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). В Нижнекамске осудили «мертвеца», который 14 лет назад надругался над несовершеннолетней, соообщил ИА «Татар-информ» помощник прокурора города Нижнекамск Марат Талипов.

В 2004 году в Нижнекамске полиция возбудила уголовное дело о насильственных действиях в отношении 9-летней девочки. Выяснилось, что 36-летний неизвестный мужчина обманным путем заманил ребенка в недостроенное здание и надругался над ней. Насильника не нашли. Мужчина, как выяснилось позже, скрылся не только из города, но и из республики. Но об этом полиция не знала. Расследование дела приостановили.

В 2007 году в Нижнекамском районе был обнаружен скелетированный труп мужчины. В ходе экспертизы было высказано предположение, что мертвец является тем самым насильником, причастным к преступлению трехлетней давности. Уголовное дело было прекращено в связи со смертью основного подозреваемого. Однако впоследствии экспертиза ДНК, да и показания матери подозреваемого, дали основания считать, что найденный труп не принадлежит предполагаемому насильнику.

Через некоторое время розыск подозреваемого увенчался успехом. Как выяснилось, все это время он скрывался в Башкирии. Мужчину задержали и этапировали в Нижнекамск. Однако он отказывался признавать вину, основываясь на том, что фамилия у него другая и вообще он не тот человек, которого ищет полиция. Хотя результаты экспертизы и другие доказательства подтверждали, что он именно тот человек, который был причастен к преступлению, совершенному в 2004 году.

Но тут выяснилось и другое. На основании первичной эспертизы органами ЗАГСа была сделана соотвествующая запись в документах и выдано свидетельство о смерти подозреваемого. Таким образом возобновить расследование уголовного дела о сексуальном насилии над девочкой оказалось проблематичным. Поскольку по документам выходило, что задержаный давно мертв. Однако следователи проявили упорство, доказали и документально оформили «воскрешение» обвиняемого. В итоге мужчина был осужден на 12 лет лишения свободы.