ВТБ в 2,5 раза увеличил кредитование бизнеса Ульяновской области

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(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). ВТБ в первом квартале 2018 года предоставил предприятиям и организациям Ульяновской области кредитов на общую сумму 6,2 млрд рублей, что в 2,5 раза превышает объем за аналогичный период прошлого года. В результате кредитный портфель корпоративных клиентов банка в регионе на 1 апреля 2018 года достиг 10,2 млрд рублей.
Объем кредитов, предоставленных банком крупному бизнесу за январь — март, составил порядка 4,4 млрд рублей, малому и среднему — 1,8 млрд рублей. Из них кредиты на сумму 80 млн рублей были направлены на поддержку предприятий АПК по программе, реализуемой совместно с Министерством сельского хозяйства РФ.
Портфель средств, привлеченных от корпоративных клиентов банка в регионе, по итогам квартала превысил 7,8 млрд рублей. Всего за отчетный период привлечено более 1,1 млрд рублей. При этом наиболее существенную динамику показали компании среднего бизнеса: они разместили в банке порядка 550 млн рублей, что в 2,8 раза больше объема первого квартала прошлого года.
По-прежнему востребованными у регионального бизнеса остаются гарантийные продукты. Гарантийный портфель банка в регионе на отчетную дату приблизился к отметке в 3 млрд рублей. Всего за первый квартал ульяновским компаниям предоставлены банковские гарантии на сумму около 2,4 млрд рублей.
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