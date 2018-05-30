В День защиты детей, 1 июня, в зооботсаде состоится праздничное мероприятие для посетителей.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). С 1 июня казанский зооботсад переходит на летний режим работы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

До начала сентября казанцы и гости столицы могут посетить зооботсад с 8.30 до 20.00.

В День защиты детей, 1 июня, в зооботсаде состоится праздничное мероприятие для посетителей. Дня них организуют концерт звезд татарской эстрады, различные игры и конкурсы. Отмечается, что развлекать казанцев будут аниматоры.