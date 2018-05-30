Второй в рейтинге ММА промоушен ACB проведет турнир в Казани

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Фото: acbmma.com
(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Дмитрий Киселев). Организация ММА № 2 в мире, Absolute Championship Berkut ( ACB) проанонсировала турнир ACB 90, который должен пройти в Казани в спортивном комплексе «Баскет — холл». Похоже, что ведущие промоушены ММА России решили прочно обосноваться в столице Татарстана. В мировую пятерку сильнейших организаций ММА, по данным портала Fightmatrix, входят три российских лиги ACB, Fight Nights и M-1. Рейтинг построен по трем параметрам — суммарному поинту, среднему поинту и числу бойцов.
В сентябре 2017 года в Казани уже прошел международный турнир M-1 Challenge 83. По его итогам президент М-1 Global Вадим Финкельштейн отметил удобство площадки, уровень приема и организации, а также заинтересованность руководства Татарстана в развитии ММА в регионе. В этом году лига ММА ACB готовится провести в Казани, на той же самой площадке, свой очередной турнир ACB 90.
На вопрос, будет ли на турнире ACB 90 как-то задействованы бойцы, представляющие Федерацию СБЕ ММА РТ, президент организации Радик Фархутдинов ответил: «На данный момент никаких конкретных предложений по боям андер-карда или каким-либо другим от организаторов ACB 90 не поступало. Но если они поступят, нам есть что им предложить. Бойцы, представляющие Федерацию СБЕ ММА РТ, имеют опыт выступления на турнирах Fight Nights и M-1 и вполне конкурентноспособны».
Пока организаторы турнира проанонсировали только дату и место проведения боев и частично файт-кард. В наилегчайшем дивизионе Руслан Абильтаров в рейтинговом поединке должен выйти против бразильца Жозиела Сильвы. А оппонентом Сергея Гречихо выступит Турал Рагимов. Также свой следующий бой проведет в Казани экс-чемпион ACB в легком весе Эдуард Вартанян.
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