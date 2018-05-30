Пять журналистов из Татарстана стали призерами международного конкурса

«Ростелеком» подвел итоги регионального этапа Vll Международного конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее».

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). «Ростелеком» подвел итоги регионального этапа Vll Международного конкурса журналистов «Вместе в цифровое будущее». Пять журналистов из Татарстана стали призерами конкурса.

Среди татарстанских журналистов призерами стали Олеся Бондаревская (журнал «Татарстан» — «Улыбнись нам, «Гагарин»), Ольга Туманская (журнал «Татарстан» — «Медицина по Киру Булычеву»), Татьяна Коварина (Информационный центр «Зеленый Дол» — «Внедрение электронных больничных в Зеленодольске»), Лина Саримова («Реальное время» — «Цифровая империя»: страх перед искусственным интеллектом, криптолихорадка и кибератаки правят миром), Борис Кудряшов («РБК-Татарстан», От соцсетей до фитнеса: как жители республики используют смартфоны).

Всего от участников в Приволжском федеральном округе на конкурс поступило более 150 журналистках работ. Высокими оценками в номинации «Печатная пресса» члены жюри отметили работу Олеси Бондаревской из Казани — корреспондента журнала «Татарстан». По ее словам, издание стремится понятно и интересно рассказывать татарстанцам о том, что происходит в сфере информатизации.

Кроме того, в Приволжском федеральном округе победителями и призерами регионального этапа конкурса в номинации «Печатная пресса» стали Эльмира Кобина (Ульяновская обл., ИД «Мозаика» — «Ульяновский IT-рынок в глобальной экономике»), в номинации «Радио и ТВ» —Кристина Курума (Пензенская обл., «Фирма Экспресс» — «Пензенец создал ферму для заработка криптовалюты»), Инна Горина (Башкортостан, ГТРК «Башкортостан» — «Уникальная система позволит вылечить ещё больше людей с аритмией»).

В номинации «Интернет-СМИ» призерами признаны Алексей Лисовицкий (Самарская обл, «Голографика» — «Как 5G изменит устройства и сервисы дополненной реальности»), в номинации «Социальные медиа» — Александр Харитонов (Саратовская обл. — «Взлом пароля WiFi и способы защиты беспроводной сети»), Михаил Винокуров (Республика Марий Эл — «Общественный транспорт в Йошкар-Оле стал умнее»), Федор Быстрой (Самарская обл. — «Инфографика: бюджетные тарифы операторов»).

Итоги федерального этапа конкурса подведут 5 июня 2018 года в Москве. Победители отправятся зимой в штаб-квартиру компании Nokia в Финляндию. Конкурс «Вместе в цифровое будущее 2018» проводился для штатных и внештатных корреспондентов, журналистов региональных СМИ, а также среди представителей блогосферы. Официальный хештег конкурса #eFuture, сайт конкурса www.smi.rt.ru.

Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком» — это структурное подразделение компании «Ростелеком», которое предоставляет услуги на территории Приволжского федерального округа. На территории Поволжья «Ростелеком» оказывает полный комплекс современных телекоммуникационных сервисов, включая проводную и мобильную телефонную связь, скоростной доступ в интернет, интерактивное телевидение, облачные решения для частных и корпоративных клиентов, а также органов госвласти. Абонентами МРФ «Волга» являются более 5 млн человек.