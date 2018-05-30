В Казани стартовал I Форум молодых законотворцев РТ

Лучшие законодательные инициативы участников форума презентуют главе татарстанского парламента.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). I Форум молодых законотворцев Республики Татарстан стартовал сегодня в Госсовете РТ. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В мероприятии принимают участие 90 инициативных молодых граждан республики. Инициатором мероприятия выступила Общественная молодежная палата при ГС РТ.

Открывая форум, заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова подчеркнула, что в парламенте работа ведется на двух государственных языках и поприветствовала участников от имени Председателя Государственного Совета Фарида Мухаметшина и депутатов на татарском языке.

«Творить законы – это на самом деле очень сложный процесс, но в то же время очень увлекательный. Иногда кажется, что если какой-то участок жизни не отрегулирован, можно просто взять ручку и поправить закон, но на самом деле это совсем не так», – отметила заместитель Председателя ГС РТ Римма Ратникова, обращаясь к молодым законотворцам.

Римма Ратникова напомнила и про парламентский проект «Пишем законы вместе!», инициатором которого стал Председатель Государственного Совета Фарид Мухаметшин. Главная цель программы заключается в совместной работе законодательного органа со всеми заинтересованными гражданами республики.

Отметив, что в республике созданы все условия для реализации потенциала молодежи, заместитель министра по делам молодежи и спорту РТ Рустам Гарифуллин подчеркнул: «Вы для нас очень интересны, для республики очень важно, что есть молодые люди, которые предлагают свои инициативы для работы над законодательной базой в позитивно-революционном направлении».

Работа делегатов продолжится в профильных комитетах парламента, где будут отобраны лучшие законодательные инициативы для представления Председателю Госсовета РТ Фариду Мухаметшину.