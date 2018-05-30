Выпускники Татарстана сдали ЕГЭ по математике базового уровня

Желание сдать экзамен изъявило более 11,6 тыс. одиннадцатиклассников школ республики.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Надежда Гордеева). Сегодня выпускники школ Татарстана сдали единый государственный экзамен по математике базового уровня. На него заявилось 11 тыс. 650 одиннадцатиклассников.

«Продолжается государственная итоговая аттестация для 9-х и 11-х классов. Все пункты подготовлены к экзаменам, организаторы на местах. Видеонаблюдение работает. За ходом проведения экзамена, его организацией, распечаткой контрольно-измерительных материалов и сканированием бланков следят общественные наблюдатели, а также из Ситуационного центра Москвы и Казани», – сообщил журналистам в казанской гимназии № 8 первый замминистра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

Для проведения ЕГЭ по математике базового уровня было задействовано 73 пункта проведения экзамена, из них четыре работали на дому, добавил он.

На сдачу этого экзамена выделено три часа, за это время школьникам необходимо решить 20 заданий базового уровня сложности с кратким ответом.

«Математика базового уровня оценивается по пятибалльной шкале, потому что он не является обязательным для поступления в высшее учебное заведение, он нужен для получения аттестата. На экзамен заявилось 69,8 процента выпускников от общего количества сдающих ЕГЭ. Всего ЕГЭ в этом году сдают около 17 тыс. одиннадцатиклассников. 1 июня пройдет экзамен по математике профильного уровня», – проинформировал первый замминистра образования и науки РТ.

По его словам, в прошлом году средняя оценка за ЕГЭ по математике базового уровня составила 4,5 балла. «Это выше, чем в целом по России. Надеемся, что и в этом году наши выпускники не подведут, потому что они целый год готовились», – отметил Ильсур Хадиуллин.

«По сравнению с прошлым годом произошло снижение желающих сдавать профильную математику на 0,8 процента. Но немало тех, кто выбрал для сдачи математику как базового, так и профильного уровней. Для получения аттестата необходимо сдать математику и русский язык, а вот профильную или базовую математику – школьники решают сами», – добавил он.

Выпускник Амир Ахметзянов признался, что испытывает небольшое волнение перед сдачей экзамена. «Боюсь последствий в том случае, если я не сдам, хотя понимаю, что это маловероятно, но все равно есть некоторое волнение. С учителями в школе были консультации, индивидуальные занятия, для тех, кто не был уверен в своих силах. Я ходил на коллективные консультации. Хочу поступать в медицинский университет», – поделился он.

Одиннадцатиклассница Айгуль Габдулхаева рассказала, что планирует поступать на юридический факультет Казанского федерального университета. «Перед экзаменом есть небольшое волнение, потому что боюсь растеряться в замкнутом пространстве. Мы решали задания по математике в течение года и вчера целый день», – заметила она.

Основной этап ЕГЭ стартовал 28 мая и продлится до 2 июля. Он начался с экзаменов по географии, информатике и ИКТ. В тот день в Татарстане было открыто 23 пункта проведения экзамена. ЕГЭ по географии сдал 171 человек, по информатике и ИКТ – 1 тыс. 416 выпускников. По информации Минобрнауки РТ, удалений с экзаменов не было. В настоящее время проводится обработка экзаменационных материалов.