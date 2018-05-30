«МегаФон» дарит до 6 месяцев связи за покупку смартфонов серии Samsung Galaxy J

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). «МегаФон» запустил акцию на покупку смартфонов Samsung Galaxy J серии 2016 и 2017 годов. До 30 июня 2018 года, приобретая эти устройства, абоненты «МегаФона» могут получить до полугода связи на тарифном плане «Включайся! Общайся» в подарок.
В период акции смартфоны Samsung J серии будут продаваться только в салонах «МегаФона» и интернет-магазине.Так, Samsung J5 2016 можно будет приобрести за 11 тыс. 990 рублей в комплекте с 6 месяцами связи на тарифном плане «Включайся! Общайся». Стоимость Samsung J3 2016 составит 8 тыс. 990 рублей, Samsung J7 2016 — 13 тыс. 990 рублей, Samsung J3 2017 — 11 тыс. 990 рублей, Samsung J5 2017 — 14 тыс. 990 рублей, Samsung J7 2017 — 16 тыс. 990 рублей. При приобретении данных смартфонов клиент получит три месяца общения на тарифе «Включайся! Общайся».
Samsung Galaxy J серии — это современные смартфоны, которые подходят для использования мобильного интернета. Они долго держат заряд и поддерживают сеть LTE и VoLTE. По словам генерального директора «МегаФон-Ритейл» Кирилла Шибанова, на тарифе «Включайся! Общайся» действует безлимитный трафик на соцсети и предоставляются пакеты минут на разговоры и пакет интернета.
Подробности об акции можно посмотреть тут.
Услуги связи предоставляются за счет скидки продавца на смартфон.
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