С температурой и простудой: Диму Билана вновь подкосила болезнь

Артист написал в своем Instagram`e, что он простудился, и у него поднялась высокая температура.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Певец Дима Билан, который на данный момент гастролирует по России и СНГ, вновь пожаловался на плохое самочувствие. Артист написал в своем Instagram`e, что он простудился, и у него поднялась высокая температура.



«С температурой и простудой – я не вылезаю из машин и самолетов! Сегодня в Минске сольник и я вас жду, а к этому времени я уже точно в строю и мои 3,5 – 4 октавы может и вернутся целенькими!» – написал певец на своей страничке.

Поклонники пожелали Диме много здоровья, поменьше курить, дышать морским воздухом и питаться морепродуктами.



«Береги себя!», «Держись и не болей. Самое плохое это заболеть летом», «Времена с 3,5 давно канули в Лету. Выздоравливай, Дима, меньше кури – больше дыши морским воздухом, крепче спи, лечи нервы, питайся морепродуктами (говорят, полезно и для связок в том числе), займись своим вокалом. А самое главное – достойным репертуаром», «Димочка, выздоравливайте! Сил Вам на концерте! Я только что вылечилась после простуды и понимаю Вас, что значит ходить на работу с температурой и отдавать всего себя, сгорать на работе. Сейчас у нас уже каникулы», – поддержали кумира поклонники.



Ранее сообщалось, что из-за постоянных нагрузок Дима Билан похудел и стал неважно выглядеть. Некоторые заподозрили его в злоупотреблении вредными привычками. Сам же исполнитель рассказал, что страдает от гастрита и пяти грыж в позвоночнике. В феврале этого года исполнитель выложил снимок, и его несимметричное лицо напугало поклонников.