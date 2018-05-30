Скорая помощь Казани будет круглосуточно дежурить возле отелей и футбольных баз команд ЧМ-2018

В спецрежиме будут работать более 50 бригад и 12 медпунктов.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Валерия Белова). Бригады скорой помощи Казани будут круглосуточно дежурить возле отелей и футбольных баз команд ЧМ-2018. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

«Будут бригады закреплённые, которые будут находиться в отеле постоянно. Отдельная бригада будет сопровождать футболистов в дороге», – объяснил заместитель министра.

Бригады будут дежурить на базах команд: ХК «Ак Барс», ФК «Рубин Казань» и Горнолыжный комплекс «Казань». Также «скорые» будут находиться на тренировочных площадках: Стадионах «Трудовые Резервы», «Свияга», «Электрон» и Центральном стадионе.

Всего будет задействовано одновременно 26 бригад, 25 мобильных бригад, 12медицинских пунктов.

