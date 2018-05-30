Ãëàâíîå
Îñíîâíûìè ãîñïèòàëÿìè FIFA â Êàçàíè íà âðåìÿ ×åìïèîíàòà ñòàíóò ÐÊÁ è ãîðáîëüíèöà ¹7

Òàòàð-èíôîðì

30 ìàÿ 2018, 12:34

Ýêîíîìèêà è ôèíàíñû

Ìèííèõàíîâ îáñóäèë ñ «Èíâàñòà Êàïèòàë» ïåðñïåêòèâû ðåàëèçàöèè ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ

Ôîòî: tatarstan.ru


Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà ïðîâåë âñòðå÷ó ñ ðóêîâîäñòâîì èíâåñòèöèîííîé êîìïàíèè «Èíâàñòà Êàïèòàë».

(Êàçàíü, 30 ìàÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïðîâåë âñòðå÷ó ñ ðóêîâîäñòâîì èíâåñòèöèîííîé êîìïàíèè «Èíâàñòà Êàïèòàë». Îá ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ãëàâû ðåñïóáëèêè. 

Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ‡Ð°Ñ Ð²ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð° Ñ Ñ€ÑƒÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð´ÑÑ‚Ð²Ð¾Ð¼ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ð¸ &quot;Ð˜Ð½Ð²Ð°ÑÑ‚Ð° ÐšÐ°Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð»&quot;

Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è îáñóäèëè âîçìîæíûå âàðèàíòû ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó ðåñïóáëèêîé è èíâåñòêîìïàíèåé «Èíâàñòà Êàïèòàë», à òàêæå âîïðîñû ðåàëèçàöèè ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ. Âî âñòðå÷å òàêæå ïðèíÿëè ó÷àñòèå äèðåêòîð Èíâåñòèöèîííî-âåí÷óðíîãî ôîíäà ÐÒ Àéíóð Àéäåëüäèíîâ è ãåíäèðåêòîð ÎÀÎ «Òàòíåôòåõèìèíâåñò-õîëäèíã» Ðàôèíàò ßðóëëèí. 

Ð Ð°Ð±Ð¾Ñ‡Ð°Ñ Ð²ÑÑ‚Ñ€ÐµÑ‡Ð° Ñ Ñ€ÑƒÐºÐ¾Ð²Ð¾Ð´ÑÑ‚Ð²Ð¾Ð¼ ÐºÐ¾Ð¼Ð¿Ð°Ð½Ð¸Ð¸ &quot;Ð˜Ð½Ð²Ð°ÑÑ‚Ð° ÐšÐ°Ð¿Ð¸Ñ‚Ð°Ð»&quot;

«Èíâàñòà Êàïèòàë» – ÷àñòíàÿ êîìïàíèÿ, èíâåñòèðóþùàÿ â õèìè÷åñêóþ è íåôòåõèìè÷åñêóþ ïðîìûøëåííîñòü.

 

Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü

Â Óôå è Êàçàíè ïðîøëè êîíôåðåíöèè ïî ôðàí÷àéçèíãó
Íîâîñòè äíÿ
12:50
Âûïóñêíèêè Òàòàðñòàíà ñäàëè ÅÃÝ ïî ìàòåìàòèêå áàçîâîãî óðîâíÿ

Æåëàíèå ñäàòü ýêçàìåí èçúÿâèëî áîëåå 11,6 òûñ. îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ øêîë ðåñïóáëèêè.

12:48
Ñêîðàÿ ïîìîùü Êàçàíè áóäåò êðóãëîñóòî÷íî äåæóðèòü âîçëå îòåëåé è ôóòáîëüíûõ áàç êîìàíä ×Ì-2018

Â ñïåöðåæèìå áóäóò ðàáîòàòü áîëåå 50 áðèãàä è 12 ìåäïóíêòîâ.

12:44
Ôåäåðàöèÿ õîêêåÿ Ðîññèè ïîäïèñàëà ìåìîðàíäóì î ñîòðóäíè÷åñòâå ñ «Àêàäåìèåé õîêêåÿ Àê Áàðñ»

Ïîäïèñè ïîä äîêóìåíòîì ïîñòàâèëè ïðåçèäåíò ÔÕÐ Âëàäèñëàâ Òðåòüÿê è ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèè õîêêåÿ ÐÒ Íàèëü Ìàãàíîâ.

12:34
Ìèííèõàíîâ îáñóäèë ñ «Èíâàñòà Êàïèòàë» ïåðñïåêòèâû ðåàëèçàöèè ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ

Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà ïðîâåë âñòðå÷ó ñ ðóêîâîäñòâîì èíâåñòèöèîííîé êîìïàíèè «Èíâàñòà Êàïèòàë».

12:30
Êèíåìàòîãðàôû èç Òàòàðñòàíà è Êûðãûçñòàíà áóäóò ñíèìàòü ñîâìåñòíûå ôèëüìû

Êèíåìàòîãðàôèñòû Òàòàðñòàíà è Êûðãûçñòàíà îáñóäèëè êîíêðåòíûå ïðîèçâåäåíèÿ, êîòîðûå ïîñëóæàò îñíîâîé äëÿ áóäóùèõ ñöåíàðèåâ.

12:16
Îñíîâíûìè ãîñïèòàëÿìè FIFA â Êàçàíè íà âðåìÿ ×åìïèîíàòà ñòàíóò ÐÊÁ è ãîðáîëüíèöà ¹7

Ìåäèêè áóäóò ðàáîòàòü íà ×åìïèîíàòå ìèðà 2018 ïî òîé æå ïðîãðàììå, ÷òî è íà Êóáêå Êîíôåäåðàöèé 2017.

12:11
Ïðîêóðàòóðà Íèæíåêàìñêà ïåðåäàëà äåëî î ìàòåðÿùåìñÿ «Øóðàëå» â ñóä

Â ïàðêå îòäûõ èìåíè Ãàáäóëû Òóêàÿ â òå÷åíèå äâóõ äíåé òðàíñëèðîâàëàñü 34-ìèíóòíàÿ àóäèîçàïèñü ñêàçêè â íåöåíçóðíîé èíòåðïðåòàöèè.

12:11
Â Âåðõîâíîì Ñóäå Òàòàðñòàíà âðó÷èëè óäîñòîâåðåíèÿ âíîâü íàçíà÷åííûì ñóäüÿì

Ñëóæåáíûå óäîñòîâåðåíèÿ ñ ïîäïèñüþ Ïðåçèäåíòà ÐÔ òðîå ñóäåé ïîëó÷èëè èç ðóê Ãëàâíîãî ôåäåðàëüíîãî èíñïåêòîðà ïî ÐÒ Ðåíàòà Òèìåðçÿíîâà.

12:10
Êàçàíü ïðèñîåäèíèòñÿ ê Âñåìèðíîìó äíþ áåç òàáàêà
11:52
Ãëàâà Àëòàéñêîãî êðàÿ îáúÿâèë î ñâîåì óõîäå
11:50
Â Êàçàíè ïîäçåìíûé ïåðåõîä íà ïåðåêðåñòêå óëèö Äåìåíòüåâà è Êîøåâîãî îòðåìîíòèðóþò çà 8 ìëí ðóáëåé
11:46
Èñïàíñêàÿ ïîëèöèÿ àðåñòîâàëà ôèíàíñèñòà Óèëüÿìà Áðàóäåðà ïî çàïðîñó ÐÔ
11:41
Áûâøåìó ïðåçèäåíòó àññîöèàöèè ÌÑÁ ÐÒ èçáðàíà íîâàÿ ìåðà ïðåñå÷åíèÿ

Õàéäàðó Õàëèóëëèíó çàïðåòèëè ïîëüçîâàòüñÿ Èíòåðíåòîì è îáùàòüñÿ ñ äðóãèìè îáâèíÿåìûìè ïî äåëó.

11:30
Ïÿòü æóðíàëèñòîâ èç Òàòàðñòàíà ñòàëè ïðèçåðàìè ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà
11:22
Êëèíèêà äëÿ çðèòåëåé îòêðîåòñÿ íà «Êàçàíü Àðåíå» íà âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ×Ì-2018

Ãëàâíûé ìåäèöèíñêèé ïóíêò ñ ðåàíèìàöèåé ïîÿâèòñÿ è íà òåððèòîðèè Ôåñòèâàëÿ áîëåëüùèêîâ.

11:15
«ÌåãàÔîí» äàðèò äî 6 ìåñÿöåâ ñâÿçè çà ïîêóïêó ñìàðòôîíîâ ñåðèè Samsung Galaxy J
10:58
Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ îáñóäèë ñ íîâûì ãåíêîíñóëîì Êàçàõñòàíà â Êàçàíè øàãè äàëüíåéøåãî ñîòðóäíè÷åñòâà

Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà âñòðåòèëñÿ ñ ãåíåðàëüíûì êîíñóëîì Êàçàõñòàíà â Êàçàíè Åðêèíîì Òóêóìîâûì.

10:46
Íà ñåññèè Êàçãîðäóìû äåïóòàòû îáñóäÿò ãîðîäñêîé áþäæåò è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
10:20
Â Çåëåíîäîëüñêå ñïóñòÿò íà âîäó âòîðîé ñòîðîæåâîé êîðàáëü «Ïåòðîïàâëîâñê-Êàì÷àòñêèé»
10:19
Ïîÿâèëîñü âèäåî ñìåðòåëüíîé àâàðèè â Àëüêååâñêîì ðàéîíå Òàòàðñòàíà

Â ÄÒÏ ïîãèá 23-ëåòíèé âîäèòåëü «ÃÀÇåëè».

10:15
Æåðòâàìè ñòðàøíîãî ïîæàðà â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè ñòàëè òðîå äåòåé
10:10
Ýêîíîìüòå ñ ÀÊÈÁÀÍÊîì, ñíèæåíû ñòàâêè íà ðåôèíàíñèðóåìûå êðåäèòû
10:02
Âàñèëèé Ëàíîâîé ïðåäñòàâèò â Êàçàíè ìîíîñïåêòàêëü íà òåìó âîéíû
09:49
Îñóæäåííûå ñäåëàëè Êðàñíîãîðñêîå ïîñåëåíèå Òàòàðñòàíà ñàìûì áëàãîóñòðîåííûì â Ðîññèè
09:40
Â ÈÀ «Òàòàð-èíôîðì» ðàññêàæóò î ñòðîèòåëüñòâå ñåëüñêèõ êëóáîâ â ÐÒ

Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ïðèãëàøàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ.

Ñîáûòèÿ

30 ìàÿÌåñÿö Ðàìàäàí ïðîäîëæàåòñÿ: êàê ïðîõîäèò ïîñò ó èçâåñòíûõ òàòàðñòàíöåâ?

30 ìàÿ«Äëÿ òîãî ÷òîáû âûæèòü, íàì ïðèøëîñü âûéòè çà ðàìêè ïðèþòà»: Êàê æèâóò îáèòàòåëè ïðèþòà äëÿ áåçäîìíûõ æèâîòíûõ ïîä Êàçàíüþ

30 ìàÿÎÎÎ «ÔîñÀãðî-Âîëãà» ïðåäóïðåæäàåò: ìîøåííèêè àòàêóþò àãðàðèåâ

29 ìàÿÏðàçäíèê õîêêåÿ ñ ãîëëèâóäñêîé êîíöîâêîé

29 ìàÿ«Íå áûëè óâåðåíû, ÷òî Ñåðãåé Áåçðóêîâ ñîãëàñèòñÿ ïðèåõàòü â Áóèíñê, íî íàì ïîâåçëî”

29 ìàÿÐåñïóáëèêàíñêèé èôòàð-2018: òûñÿ÷è âåðóþùèõ, 400 ëàí÷-áîêñîâ è 1,1 ò ìÿñà

29 ìàÿAssociated Press: Êàçàíü — ïðèìåð êóëüòóðíîãî ìíîãîîáðàçèÿ Ðîññèè