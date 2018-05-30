Ìèííèõàíîâ îáñóäèë ñ «Èíâàñòà Êàïèòàë» ïåðñïåêòèâû ðåàëèçàöèè ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ

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(Êàçàíü, 30 ìàÿ, «Òàòàð-èíôîðì»). Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà Ðóñòàì Ìèííèõàíîâ ïðîâåë âñòðå÷ó ñ ðóêîâîäñòâîì èíâåñòèöèîííîé êîìïàíèè «Èíâàñòà Êàïèòàë». Îá ýòîì ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ãëàâû ðåñïóáëèêè.
Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è îáñóäèëè âîçìîæíûå âàðèàíòû ñîòðóäíè÷åñòâà ìåæäó ðåñïóáëèêîé è èíâåñòêîìïàíèåé «Èíâàñòà Êàïèòàë», à òàêæå âîïðîñû ðåàëèçàöèè ñîâìåñòíûõ ïðîåêòîâ. Âî âñòðå÷å òàêæå ïðèíÿëè ó÷àñòèå äèðåêòîð Èíâåñòèöèîííî-âåí÷óðíîãî ôîíäà ÐÒ Àéíóð Àéäåëüäèíîâ è ãåíäèðåêòîð ÎÀÎ «Òàòíåôòåõèìèíâåñò-õîëäèíã» Ðàôèíàò ßðóëëèí.
«Èíâàñòà Êàïèòàë» – ÷àñòíàÿ êîìïàíèÿ, èíâåñòèðóþùàÿ â õèìè÷åñêóþ è íåôòåõèìè÷åñêóþ ïðîìûøëåííîñòü.
Ñëåäóþùàÿ íîâîñòü
Æåëàíèå ñäàòü ýêçàìåí èçúÿâèëî áîëåå 11,6 òûñ. îäèííàäöàòèêëàññíèêîâ øêîë ðåñïóáëèêè.
Â ñïåöðåæèìå áóäóò ðàáîòàòü áîëåå 50 áðèãàä è 12 ìåäïóíêòîâ.
Ïîäïèñè ïîä äîêóìåíòîì ïîñòàâèëè ïðåçèäåíò ÔÕÐ Âëàäèñëàâ Òðåòüÿê è ïðåçèäåíò Ôåäåðàöèè õîêêåÿ ÐÒ Íàèëü Ìàãàíîâ.
Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà ïðîâåë âñòðå÷ó ñ ðóêîâîäñòâîì èíâåñòèöèîííîé êîìïàíèè «Èíâàñòà Êàïèòàë».
Êèíåìàòîãðàôèñòû Òàòàðñòàíà è Êûðãûçñòàíà îáñóäèëè êîíêðåòíûå ïðîèçâåäåíèÿ, êîòîðûå ïîñëóæàò îñíîâîé äëÿ áóäóùèõ ñöåíàðèåâ.
Ìåäèêè áóäóò ðàáîòàòü íà ×åìïèîíàòå ìèðà 2018 ïî òîé æå ïðîãðàììå, ÷òî è íà Êóáêå Êîíôåäåðàöèé 2017.
Â ïàðêå îòäûõ èìåíè Ãàáäóëû Òóêàÿ â òå÷åíèå äâóõ äíåé òðàíñëèðîâàëàñü 34-ìèíóòíàÿ àóäèîçàïèñü ñêàçêè â íåöåíçóðíîé èíòåðïðåòàöèè.
Ñëóæåáíûå óäîñòîâåðåíèÿ ñ ïîäïèñüþ Ïðåçèäåíòà ÐÔ òðîå ñóäåé ïîëó÷èëè èç ðóê Ãëàâíîãî ôåäåðàëüíîãî èíñïåêòîðà ïî ÐÒ Ðåíàòà Òèìåðçÿíîâà.
Õàéäàðó Õàëèóëëèíó çàïðåòèëè ïîëüçîâàòüñÿ Èíòåðíåòîì è îáùàòüñÿ ñ äðóãèìè îáâèíÿåìûìè ïî äåëó.
Ãëàâíûé ìåäèöèíñêèé ïóíêò ñ ðåàíèìàöèåé ïîÿâèòñÿ è íà òåððèòîðèè Ôåñòèâàëÿ áîëåëüùèêîâ.
Ïðåçèäåíò Òàòàðñòàíà âñòðåòèëñÿ ñ ãåíåðàëüíûì êîíñóëîì Êàçàõñòàíà â Êàçàíè Åðêèíîì Òóêóìîâûì.
Â ÄÒÏ ïîãèá 23-ëåòíèé âîäèòåëü «ÃÀÇåëè».
Íà ïðåññ-êîíôåðåíöèþ ïðèãëàøàþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ÑÌÈ.
30 ìàÿ«Äëÿ òîãî ÷òîáû âûæèòü, íàì ïðèøëîñü âûéòè çà ðàìêè ïðèþòà»: Êàê æèâóò îáèòàòåëè ïðèþòà äëÿ áåçäîìíûõ æèâîòíûõ ïîä Êàçàíüþ