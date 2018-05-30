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Эльза Кузнецова

30 мая 2018, 12:30

Культура

Кинематографы из Татарстана и Кыргызстана будут снимать совместные фильмы

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Кинематографисты Татарстана и Кыргызстана обсудили конкретные произведения, которые послужат основой для будущих сценариев.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Кинематографисты Татарстана и Кыргызстана будут вместе снимать кино. Об этом рассказала руководитель «Татаркино» продюсер Миляуша Айтуганова, сообщает Sputnik.kg.

С 23 по 25 мая в Бишкеке состоялись Дни татарстанского кино. В течение трех дней зрителям показали татарстанские полнометражные и короткометражныеленты. Среди них – «Мулла», «Байгал», «Курбан-роман: история с жертвой», «Гастарбайтер», «Не верю!» и «Представь». Также у зрителей кинопоказа была возможность обсудить их с татарстанскими режиссерами.

В рамках мероприятия татарстанская делегация провела ряд встреч с представителями кинематографии Кыргызстана. Участники встречи договорились продвигать фильмы на территории двух республик. Также Айтуганова сообщила, что Татарстан и Кыргызстан обсудили конкретные произведения, которые послужат основой для будущих сценариев кинолент.

Помимо этого, в параллельную программу Казанского международного фестиваля мусульманского кино организаторы включат отдельную секцию «Дни кино Кыргызстана».

В рамках Дней татарстанского кино кыргызским коллегам были вручены уникальные архивные фото- и видеоматериалы последних лет жизни Чингиза Айтматова. Кыргызстанцы в свою очередь представили дирекции Казанского кинофестиваля фильмы по произведениям Чингиза Айматова, которые будут показаны на фестивале уже в этом году.

 

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