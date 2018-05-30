Казань присоединится к Всемирному дню без табака

Рекомендуем
(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Казань 31 мая присоединится к Всемирному дню без табака, сообщает пресс-служба мэрии Казани.
В этот день специалисты центра профилактики зависимостей КЦСО «Доверие» расскажут, как отказаться от курения, а участники акции напишут письмо любимому курящему человеку.
В акции смогут принять участие не только взрослые, но и дети. Для них будет проведен мастер-класс, во время которого дети сделают своими руками поделки в виде сердечек. Специалисты предложат участникам пути решения, как защитить себя и своих близких от табачного дыма.
Акция состоится в парке Победы с 14 до 17 часов.
Следующая новость
Желание сдать экзамен изъявило более 11,6 тыс. одиннадцатиклассников школ республики.
В спецрежиме будут работать более 50 бригад и 12 медпунктов.
Подписи под документом поставили президент ФХР Владислав Третьяк и президент Федерации хоккея РТ Наиль Маганов.
Президент Татарстана провел встречу с руководством инвестиционной компании «Инваста Капитал».
Кинематографисты Татарстана и Кыргызстана обсудили конкретные произведения, которые послужат основой для будущих сценариев.
Медики будут работать на Чемпионате мира 2018 по той же программе, что и на Кубке Конфедераций 2017.
В парке отдых имени Габдулы Тукая в течение двух дней транслировалась 34-минутная аудиозапись сказки в нецензурной интерпретации.
Служебные удостоверения с подписью Президента РФ трое судей получили из рук Главного федерального инспектора по РТ Рената Тимерзянова.
Хайдару Халиуллину запретили пользоваться Интернетом и общаться с другими обвиняемыми по делу.
Главный медицинский пункт с реанимацией появится и на территории Фестиваля болельщиков.
Президент Татарстана встретился с генеральным консулом Казахстана в Казани Еркином Тукумовым.
В ДТП погиб 23-летний водитель «ГАЗели».
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
30 мая«Для того чтобы выжить, нам пришлось выйти за рамки приюта»: Как живут обитатели приюта для бездомных животных под Казанью