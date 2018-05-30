Казань присоединится к Всемирному дню без табака

Специалисты центра профилактики зависимостей КЦСО «Доверие» расскажут участникам акции, как отказаться от курения.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Казань 31 мая присоединится к Всемирному дню без табака, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В этот день специалисты центра профилактики зависимостей КЦСО «Доверие» расскажут, как отказаться от курения, а участники акции напишут письмо любимому курящему человеку.

В акции смогут принять участие не только взрослые, но и дети. Для них будет проведен мастер-класс, во время которого дети сделают своими руками поделки в виде сердечек. Специалисты предложат участникам пути решения, как защитить себя и своих близких от табачного дыма.

Акция состоится в парке Победы с 14 до 17 часов.