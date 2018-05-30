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Фото: аппарат Главного федерального инспектора по РТ
(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В Верховном Суде Татарстана вручили удостоверения вновь назначенным судьям, сообщили ИА «Татар-информ» в аппарате Главного федерального инспектора по РТ.
Служебные удостоверения, подписанные Президентом России, трем судьям вручили в торжественной обстановке Главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Ренат Тимерзянов и Председатель Верховного Суда Республики Татарстан Ильгиз Гилазов. Они поздравили судей со знаменательным событием, пожелав им удачи в нелегком труде.
«При реализации своих обязанностей судьи должны руководствоваться принципами верховенства права и эффективной защиты прав и свобод человека, и гражданина», – обращаясь к вновь назначенным судьям отметил Ренат Тимерзянов.
Напомним, что ранее при согласовании кандидатов на должности судей федеральных судов в Республике Татарстан, Главный федеральный инспектор провел собеседование с каждым из кандидатов и в соответствии с поручением Полномочного представителя в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича проверил судей на знание Конституции России и РТ, действующего международного законодательства и законодательства Российской Федерации.
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