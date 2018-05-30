Служебные удостоверения с подписью Президента РФ трое судей получили из рук Главного федерального инспектора по РТ Рената Тимерзянова.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В Верховном Суде Татарстана вручили удостоверения вновь назначенным судьям, сообщили ИА «Татар-информ» в аппарате Главного федерального инспектора по РТ.

Служебные удостоверения, подписанные Президентом России, трем судьям вручили в торжественной обстановке Главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Ренат Тимерзянов и Председатель Верховного Суда Республики Татарстан Ильгиз Гилазов. Они поздравили судей со знаменательным событием, пожелав им удачи в нелегком труде.

«При реализации своих обязанностей судьи должны руководствоваться принципами верховенства права и эффективной защиты прав и свобод человека, и гражданина», – обращаясь к вновь назначенным судьям отметил Ренат Тимерзянов.

Напомним, что ранее при согласовании кандидатов на должности судей федеральных судов в Республике Татарстан, Главный федеральный инспектор провел собеседование с каждым из кандидатов и в соответствии с поручением Полномочного представителя в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича проверил судей на знание Конституции России и РТ, действующего международного законодательства и законодательства Российской Федерации.