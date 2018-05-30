Певцов из РТ приглашают принять участие в фестивале авторской песни «Гринландия»

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(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). XXVI Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия» состоится с 19 по 22 июля в Кировской области на берегу реки Быстрица у села Башарово. Об этом сообщается на сайте Минкультуры РТ.
Татарстанские исполнители могут принять участие в творческом состязании. Заявки на участие в творческих мастерских необходимо отсылать на электронную почту фестиваля grinlandia-kirov@mail.ru.
Темой этого фестиваля стал девиз «Люблю тебя, моя Россия!». На одной сцене выступят начинающие авторы-исполнители и корифеи авторской песни. В разные годы на сцене фестиваля выступали Сергей Трофимов, Олег Митяев, Юлий Ким, Вадим Мищуки и многие другие.
Организатором фестиваля является депутат Государственной Думы Олег Валенчук. По итогам 2017 года «Гринландия» возглавила рейтинг культурных фестивалей России. В прошлом году фестиваль посетило более 230 тысяч человек.
Подробности о фестивале можно узнать на сайте grinlandia.ru.
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