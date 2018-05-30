В парке отдых имени Габдулы Тукая в течение двух дней транслировалась 34-минутная аудиозапись сказки в нецензурной интерпретации.

(Набережные Челны, 30 мая, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Прокуратура Нижнекамска передала дело о матерящемся «Шурале» в суд, об этом ИА «Татар-информ» сообщил помощник прокурора Нижнекамска Марат Талипов.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, в течение двух дней в начале мая в парке отдыха имени Габдулы Тукая транслировалась 34-минутная аудиозапись сказки «Шурале» в нецензурной интерпретации. Причем транслировалась в так называемые «детские часы», когда в парке гуляли родители с детьми. Видео с записью сказки попало в социальные сети и наделало много шума. Расследование инцидента под личный контроль взял мэр города Айдар Метшин. Прокуратура начала проверку по данному факту.

Как сообщил представитель прокуратуры Нижнекамска, было изъято оборудование для звуковоспроизведения, сама аудизапись, проведен опрос работников зоны отдыха.

«Было установлено, что непосредственное отношение к инциденту имеет 50-летний звукорежиссер парка, который, по его словам, скачал аудиозапись в Интернете, при этом он так и не вспомнил, с какого именно сайта. По словам работника радиорубки, сам он запись не слушал, лишь прочитал название сказки и посчитал, что имеет дело с классическим содержанием известного татарского произведения. Отдельно скажем, что звукорежиссер элементарно не владел татарским языком и не мог оценить общественную опасность содержания записи. Но поскольку в сказке использовались не только татарские нецензурные выражения, но и русские, при добросовестном отношении к своим обязанностям мужчина все же мог не допустить трасляцию записи», – сообщил Талипов.

Представители прокуратуры, которые прослушали получасовую запись, выяснили, что она содержит не только нецензурную лексику, но и в целом является «сплошной порнографией». По словам сотрудника надзорного органа, аудиозапись пропагандирует распитие алкогольных изделий и другой спиртосодержащей продукции, нетрадиционную сексуальную ориентацию, оправдывает жестокость и насилие, в том числе и по отношению к животным, формирует неуважительное отношение к семье и содержит информацию порнографического характера.

Если вкратце пересказать содержание аудиосказки, то фабула ее такова: деревенский житель питал чувства к девушке из своего поселения, но она предпочла Шурале, все закончилось тем, что мужчина отрезал Шурале детородный орган.

По итогам проверки, прокуратура возбудила административное дело о нарушении установленных требований распространения среди детей информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Дело направлено в суд.

Также в исполком города внесено представление о привлечении к отвественности должностных лиц, поручивших работу по подбору аудиозаписей человеку, не обладающему соотвествующими познаниями в области литературы и языка.