Экономьте с АКИБАНКом, снижены ставки на рефинансируемые кредиты

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). АКИБАНК снизил ставки по программе рефинансирования потребительских кредитов. Об этом сообщается на сайте кредитного учреждения.
Теперь клиенты банка для погашения задолженности перед другими кредитными учреждениями могут получить средства от 11,5 процента годовых. С программой АКИБАНКа клиенты могут объединить до трех кредитов и кредитных карт и получить дополнительную сумму без увеличения нагрузки на оплату ежемесячных платежей. При этом срок действия положительного решения увеличен до одного месяца.
Отмечается, что годовая процентная ставка по кредиту со страхованием жизни и здоровья в течение срока действия кредитного договора от 1 года до 5 лет составляет 12,5 процента, при отсутствии страхования жизни и здоровья — 15,5 процента.
Подать заявку на кредит можно на сайте банка, в терминале самообслуживания или по телефону 8-800-100-2542 (звонок по России бесплатный).
Условия:
Валюта кредита: рубли РФ. Процентная ставка по кредиту (годовая): со страхованием жизни и здоровья в течение срока действия кредитного договора: 1-5 лет – 12,5%; при отсутствии страхования жизни и здоровья: 1-5 лет – 15,5%. Снижение процентной ставки возможно на 1%, в случае оформления кредита на сумму более 500 тыс. руб. Сумма кредита: от 100 тыс. руб. Максимальная сумма кредита: зависит от платежеспособности. Срок кредита (мес.): 12, 24, 36, 48, 60. Страховое обеспечение кредита: в случае оформления кредита под залог ликвидного имущества требуется страхование предмета залога. Обеспечение кредита (залог, поручительство): при сумме кредита до 500 тыс. руб. включительно – без обеспечения; при сумме кредита более 500 тыс. руб. – поручительство 2 физ. лиц и/или залог ликвидного имущества (поручительство не требуется при достаточном залоге).
С требованиями к заемщику и рефинансируемым кредитам можно ознакомиться на сайте банка.
ПАО «АКИБАНК», лицензия ЦБ РФ № 2587
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