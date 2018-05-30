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Глава Минздрава РТ назначил нового начальника Управления лечебной и профилактической помощью

Татар-информ

30 мая 2018, 11:52

Экономика и финансы

Глава Алтайского края объявил о своем уходе

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Александр Карлин руководил Алтайским краем почти 13 лет.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Губернатор алтайского края Александр Карлин объявил о своем уходе с поста. Об этом сообщает ТАСС.

Свое решение Карлин озвучил на совещании краевого правительства. Он подчеркнул, что добровольно покидает свой пост и уже подал соответствующее заявление на имя Президента РФ.

«По инициативе главы государства проводится смена органов власти. В этой ситуации я счел для себя своевременным обратиться с заявлением», — отметил Александр Карлин.

Он добавил, что его уход может получить одобрение уже в эту среду. Одновременно с этим будет принято решение о назначении временного руководителя региона, а также главы краевого правительства. Александр Карлин работал губернатором Алтайского края с августа 2005 года.

 

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