Глава Алтайского края объявил о своем уходе

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(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Губернатор алтайского края Александр Карлин объявил о своем уходе с поста. Об этом сообщает ТАСС.
Свое решение Карлин озвучил на совещании краевого правительства. Он подчеркнул, что добровольно покидает свой пост и уже подал соответствующее заявление на имя Президента РФ.
«По инициативе главы государства проводится смена органов власти. В этой ситуации я счел для себя своевременным обратиться с заявлением», — отметил Александр Карлин.
Он добавил, что его уход может получить одобрение уже в эту среду. Одновременно с этим будет принято решение о назначении временного руководителя региона, а также главы краевого правительства. Александр Карлин работал губернатором Алтайского края с августа 2005 года.
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