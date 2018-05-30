В Казани подземный переход на перекрестке улиц Дементьева и Кошевого отремонтируют за 8 млн рублей

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). На капремонт подземного перехода на перекрестке улиц Дементьева и Кошевого в столице Татарстана потратят более 8 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает Комитет внешнего благоустройства исполкома Казани. Исполнитель должен отремонтировать пешеходный переход до конца этого года.
Отмечается, что закупка финансируется из городского бюджета.
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