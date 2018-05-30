Испанская полиция арестовала финансиста Уильяма Браудера по запросу РФ

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Испанская полиция задержал международного финансиста, основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Арсет произошел по запросу российских правоохранителей, сообщает портал RT.
В России Браудеру вменяют неуплату налогов, финансовые махинации и преднамеренное банкротство компании.
«Только что был задержан испанской полицией в Мадриде по ордеру российского отделения Интерпола», — написал финансист в Twitter.
Уильям Браудер стал широко известен как работодатель аудитора Hermitage Capital Сергея Магнитского. Смерть Магнитского в СИЗО вызвала большой резонанс в РФ и за рубежом.
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