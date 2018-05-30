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Татар-информ

30 мая 2018, 11:41

Происшествия

Бывшему президенту ассоциации МСБ РТ избрана новая мера пресечения

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Фото: Александр Елисеев


Хайдару Халиуллину запретили пользоваться Интернетом и общаться с другими обвиняемыми по делу.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Вахитовский районный суд Казани удовлетворил ходатайства прокурора об избрании новой меры пресечения бывшему президенту ассоциации МСБ РТ Хайдару Халиуллину. Гособвинитель просил суд запретить ему выполнять определенные действия.

Эта мера пресечения появилась в законодательстве в апреле. Она не имеет отношения к домашнему аресту, срок отбывания которого засчитывается в приговор. Прокурор предложил запретить Халиуллину выходить из дома ночью, участвовать в митингах, общаться с другими обвиняемыми по этому делу и их адвокатами, а также пользоваться Интернетом и отправлять письма.

«Сбегать я не собираюсь, ни с кем из подсудимых я не общался. Для меня это вопрос чести, доказать свою правоту, потому что я не виновен. Я просил у суда возможности работать, потому что я сейчас нахожусь на иждивении сына. Я не могу так. Интернет мне необходим для работы – у меня есть сейчас несколько проектов», – возразил Хайдар Халиуллин.

Суд частично согласился с доводами прокурора и наложил запрет на пользование Интернетом, общение с другими обвиняемыми и на отправку писем до 30 августа. На стадии расследования суд арестовал Халиуллина, позже мера пресечения была изменена на домашний арест, а затем и вовсе отменена Верховным судом РТ.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Хайдара Халиуллина и еще троих человек обвиняют в создании преступной группы с целью хищения 22 млн рублей.

По версии следствия, четверо организаторов преступной группы вступили в сговор с учредителями 20 фирм. По поддельным договорам о предоставлении оборудования по программе «Лизинг-грант» аффилированным организациям предоставлялись деньги. Однако средства не шли на развитие бизнеса, а были похищены.

Кроме того, преступной группе вменяется попытка хищения еще 18 млн рублей по программе субсидирования развития лизинга оборудования. Всего перед судом предстали 25 человек.

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