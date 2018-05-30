В Госсовете РТ открылась фотовыставка по итогам конкурса «Моя малая Родина»

30 лучших работ по номинациям «Архитектура моей малой Родины», «Традиции и обычаи моего края», «Пейзаж родного края» представлены в фойе парламента.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В Госсовете Татарстана открылась фотовыставка по итогам конкурса «Моя малая Родина». Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Организованный татарстанским координационным советом сторонников партии «Единая Россия» совместно с татарстанским региональным отделением Русского географического общества конкурс нацелен на популяризацию патриотических ценностей среди молодого поколения.

Основу передвижной экспозиции составили около 30 лучших работ по номинациям «Архитектура моей малой Родины», «Традиции и обычаи моего края», «Пейзаж родного края» и «Мои родные достопримечательности».

Всего в оргкомитет поступило более 500 заявок. Участниками фотоконкурса могли стать воспитанники учреждений дополнительного образования, учащиеся дошкольных, средних и высших образовательных учреждений не старше 21 года.

В рамках открытия состоялась церемония награждения авторов лучших фоторабот проекта. «Своим примером показываете не только, как вы любите свою Родину, но и высказываете свою гражданскую позицию», – отметила глава парламентского Комитета по соцполитике Светлана Захарова.

Председатель отделения Русского географического общества в РТ Дмитрий Шиллер отметил, что идея выставки появилась во время сложнейших экспедиций команды. «Огромное количество сложнейших экспедиций, которые проводила наша команда в разных участках земного шара, натолкнула нас на мысль о том, что нам нужно показать школьникам, как прекрасен этот мир, – отметил Дмитрий Шиллер, – и после успешной презентации наших работ у нас появилась идея предложить рассказать ребятам о своем родном крае. Нам очень хочется, чтобы каждый район, каждая деревня сделали свою личную выставку и презентовали ее другим муниципальным образованиям Татарстана и даже России».

Передвижная выставка работ юных любителей фотоискусства будет представлена в период с июня по август 2018 года во всех муниципальных образованиях РТ.

