Клиника для зрителей откроется на «Казань Арене» на время проведения ЧМ-2018

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Валерия Белова). Клиника для зрителей заработает на стадионе «Казань Арена» во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.
«18 мобильных бригад будут работать на трибунах. Здесь мы работаем по требованиям FIFA. Мы неоднократно проводили обучения, тренировки. Связываться медики будут с помощью радиосвязи», — отметил Ильдар Фатихов.
В рамках проведения Чемпионата на стадионе «Казань Арена» будет работать 11 медицинских пунктов, в том числе — основная клиника для зрителей, 20 мобильных медицинских бригад, 16 бригад скорой медицинской помощи.
На территории казанского Фестиваля болельщиков откроется главный медицинский пункт на пять мест с реанимационной кроватью, будут работать пять мобильных медицинских бригад, а также пять бригад скорой медицинской помощи.
В Медицинских пунктах врачам будут помогать волонтеры, владеющие иностранными языками.
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Главный медицинский пункт с реанимацией появится и на территории Фестиваля болельщиков.
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