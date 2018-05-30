Клиника для зрителей откроется на «Казань Арене» на время проведения ЧМ-2018

Главный медицинский пункт с реанимацией появится и на территории Фестиваля болельщиков.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Валерия Белова). Клиника для зрителей заработает на стадионе «Казань Арена» во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» заявил замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов.

«18 мобильных бригад будут работать на трибунах. Здесь мы работаем по требованиям FIFA. Мы неоднократно проводили обучения, тренировки. Связываться медики будут с помощью радиосвязи», — отметил Ильдар Фатихов.

В рамках проведения Чемпионата на стадионе «Казань Арена» будет работать 11 медицинских пунктов, в том числе — основная клиника для зрителей, 20 мобильных медицинских бригад, 16 бригад скорой медицинской помощи.

На территории казанского Фестиваля болельщиков откроется главный медицинский пункт на пять мест с реанимационной кроватью, будут работать пять мобильных медицинских бригад, а также пять бригад скорой медицинской помощи.

В Медицинских пунктах врачам будут помогать волонтеры, владеющие иностранными языками.