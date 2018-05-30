Рустам Минниханов обсудил с новым генконсулом Казахстана в Казани шаги дальнейшего сотрудничества

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(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с новым генеральным консулом Казахстана в Казани Еркином Тукумовым. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.
Стороны обсудили дальнейшие шаги в развитии и укреплении отношений между Казахстаном и Татарстаном. Во встрече также приняли участие министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов и и.о. руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Инсаф Галиев. Еркин Тукумов занял должность Генконсула Казахстана в Казани в начале этого года, сменив на этом посту Асхата Нускабая.
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