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Татар-информ

30 мая 2018, 10:58

Политика

Рустам Минниханов обсудил с новым генконсулом Казахстана в Казани шаги дальнейшего сотрудничества

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Фото: tatarstan.ru


Президент Татарстана встретился с генеральным консулом Казахстана в Казани Еркином Тукумовым.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с новым генеральным консулом Казахстана в Казани Еркином Тукумовым. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

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Стороны обсудили дальнейшие шаги в развитии и укреплении отношений между Казахстаном и Татарстаном. Во встрече также приняли участие министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов и и.о. руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Инсаф Галиев.   Еркин Тукумов занял должность Генконсула Казахстана в Казани в начале этого года, сменив на этом посту Асхата Нускабая.  

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