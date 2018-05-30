На сессии Казгордумы депутаты обсудят городской бюджет и порядок проведения публичных слушаний

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(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). 6 июня в Казанской ратуше состоится XXVII сессия Казанской городской Думы третьего созыва. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.
Депутаты рассмотрят несколько вопросов, в том числе развитие системы оказания электронных услуг городскому населению и внесение изменений в бюджет Казани на этот год и плановый период 2019-2020 годов. Кроме того, на сессии обсудят порядок предоставления муниципального имущества Казани в безвозмездное пользование и порядок проведения публичных слушаний.
Работа сессия начнется в 10 часов.
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