В ДТП погиб 23-летний водитель «ГАЗели».

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В распоряжении ИА «Татар-информ» появилось видео смертельной аварии в Алькеевском районе Татарстана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что поздно ночью в среду, 30 мая, недалеко от населенного пункта Базарные Матаки произошло лобовое столкновение грузовика «МАЗ» и «ГАЗели».

По предварительным данным, 23-летний водитель «ГАЗели» не справился с управлением, вылетел на встречку и столкнулся с фурой, за рулем которой находился 54-летний мужчина.

От удара обе машины превратились в груду металла. Молодого шофера зажало в салоне автомобиля. Прибывшие к месту ДТП спасатели смогли деблокировать мужчину. Полученные в аварии травмы оказались несовместимыми с жизнью, и 23-летний юноша скончался на месте происшествия.

64-летний водитель «МАЗа» также пострадал в аварии. Его на карете скорой помощи экстренно доставили в больницу.