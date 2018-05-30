В Зеленодольске спустят на воду второй сторожевой корабль «Петропавловск-Камчатский»

На Зеленодольском заводе имени А.М. Горького 1 июня состоится торжественная церемония спуска на воду второго серийного корабля проекта 22100.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). На Зеленодольском заводе имени А.М. Горького 1 июня спустят на воду второй серийный сторожевой корабль проекта 22100 «Петропавловск-Камчатский», сообщает пресс-служба предприятия.

Второй серийный корабль был заложен в июне 2015 года. Корабль проекта «Океан» является первым российским кораблем, спроектированным согласно требованиям морских пограничников. Многофункциональный корабль имеет высокий боевой потенциал и способен участвовать в аварийно-спасательных операциях. Корабль также рассчитан для оказания помощи по тушению пожаров на судах, содействия в борьбе с терроризмом, пиратством и контрабандой.

В настоящее время на предприятии строят третий серийный корабль одноименного проекта, который заложили в конце апреля прошлого года.