В Зеленодольске спустят на воду второй сторожевой корабль «Петропавловск-Камчатский»

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). На Зеленодольском заводе имени А.М. Горького 1 июня спустят на воду второй серийный сторожевой корабль проекта 22100 «Петропавловск-Камчатский», сообщает пресс-служба предприятия.
Второй серийный корабль был заложен в июне 2015 года. Корабль проекта «Океан» является первым российским кораблем, спроектированным согласно требованиям морских пограничников. Многофункциональный корабль имеет высокий боевой потенциал и способен участвовать в аварийно-спасательных операциях. Корабль также рассчитан для оказания помощи по тушению пожаров на судах, содействия в борьбе с терроризмом, пиратством и контрабандой.
В настоящее время на предприятии строят третий серийный корабль одноименного проекта, который заложили в конце апреля прошлого года.
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