(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Жертвами страшного пожара в Саратовской области стали трое детей, сообщает РИА Новости.
Сообщение о возгорании в частном доме в городе Ртищево поступило рано утром на единый номер вызова экстренных служб 112.
Пожарным удалось быстро справиться с огнем. При разборе сгоревших конструкций была обнаружена страшная находка – тела троих сгоревших детей (мальчиков пяти, восьми и десяти лет).
По факту трагедии начата доследованная проверка. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства случившегося, в том числе, где в момент пожара находились родители погибших детей.
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