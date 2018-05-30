Василий Лановой представит в Казани моноспектакль на тему войны

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(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). 6 июня на сцене БКЗ им. Сайдашева народный артист СССР Василий Лановой представит моноспектакль на тему войны, сообщается Минкультуры РТ.
Показ и творческий вечер состоится в рамках общественно-патриотической акции «Спасибо за верность, потомки!». В программу вечера включены воспоминания о войне, чтение военных стихов и исполнение песен. В мероприятии также примут участие вокалисты. Также зрителей ждет рассказ об общественно-патриотическом движении «Бессмертный полк. Россия» с демонстрацией на экране смонтированного сюжета.
Василий Лановой – кумир многих поколений, он сыграл десятки ролей в кино и на театральных подмостках. До сих пор, несмотря на возраст, входит в число самых красивых и любимых зрителями актеров страны. Лановой воплотил в своих ролях образ настоящего русского офицера, преисполненного мужества, доблести, чести и олицетворяет собирательный образ поколения, победившего страшную войну.
В свои 84 года Лановой является председателем попечительского совета патриотической акции «Бессмертный полк».
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