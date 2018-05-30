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(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Осужденные сделали Красногорское поселение Татарстана самым благоустроенным в России, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе УФСИН по РТ.
Уже больше 20 лет в России проводится ежегодный всероссийский конкурс на звание «Самое благоустроенное городское (сельское) поселение России».
В этом году «золото» соревнований по праву досталось самому крупному поселению Мамадышского района Татарстана – Красногорскому. Несмотря на размеры поселения, штатных сотрудников по благоустройству территории у них нет. Но руководство не привыкло опускать руки и обратилось за помощью к сотрудникам уголовно-исполнительной инспекции.
Так по направлению Елабужского межмуниципального филиала УИИ к благоустройству района были привлечены осужденные к обязательным работам. Они создали неповторимый образ Красногорского поселения, что позволило четыре года подряд становится лучшими в республики, а в этом году занять первую ступень пьедестала на Всероссийском конкурсе.
Исполком Красногорского поселения Мамадышского района РТ поблагодарил сотрудников Елабужского межмуниципального филиала УИИ УФСИН за многолетнее сотрудничество и высокий уровень ответственности в профилактической работе с осужденными.
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