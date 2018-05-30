В Уфе и Казани прошли конференции по франчайзингу

Российская ассоциация франчайзинга в России (РАФ) и компания ИНВИТРО запустили серию практических конференций, направленных на развитие франчайзинга.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). 22 и 24 мая в Казани и Уфе прошли конференции «Путь к франшизе. Успех с минимальными рисками». Мероприятия привлекли как опытных предпринимателей, так и тех, кто только интересуется открытием своего бизнеса по франшизе.

Серия конференций направлена на помощь предпринимателям в выборе надежной и эффективной франшизы.

На мероприятии в Уфе выступила Ирина Абрамова, член Общественной палаты Республики Башкортостан и исполнительный директор Ассоциации организаций предпринимательства Республики Башкортостан, Азат Муртазин, основатель Всероссийского Саммита Франчайзоров «Inside Franchisor Summit» и другие ведущие эксперты по франчайзингу в России. Конференции оказались востребованы у предпринимателей. Регистрацию на событие в Казани пришлось прекратить досрочно, из-за большого количества желающих.

Александр Островский, основатель и Генеральный директор ИНВИТРО: «Предприниматели чаще обращают свое внимание на бизнес по франчайзингу и принимают осознанное решение начинать свое дело именно в таком формате. Только благодаря возможности обмениваться опытом, получать новые знания от российских и международных экспертов франчайзинг в России станет серьезной альтернативой ведению бизнеса с нуля».

Роман Петухов, руководитель отдела по организации медицинских офисов: «Мы видим, что многие предприниматели интересуются медицинским франчайзинговым бизнесом, но зачастую отсутствие опыта управления таким проектом, непонимание перспектив, отпугивает их. Отсюда возникает потребность в просвещении не только о нюансах ведения бизнеса по франчайзингу в целом, но и о медицинском бизнесе в частности».

Это первый совместный опыт проведения подобного мероприятия Российской ассоциацией франчайзинга в России и ИНВИТРО. Организации планируют и в дальнейшем проводить образовательные конференции, посвященные преимуществам и особенностям ведения своего бизнеса по франшизе. Конференции «Путь к франшизе» пройдут еще в нескольких крупных городах России в течение этого года. Продвижение лучших практик в регионы помогает развивать культуру предпринимательства в стране.