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Муфтий РТ назвал основную проблему в вопросе открытия мусульманских детсадов и школ

Татар-информ

30 мая 2018, 09:30

Духовная жизнь

Муфтий РТ назвал основную проблему в вопросе открытия мусульманских детсадов и школ

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Фото: dumrt.ru


ДУМ РТ планирует разработать образовательные программы для мусульманских школ.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ», Алия Замалеева). Духовное управление мусульман планирует разработать образовательные программы для мусульманских образовательных учреждений, действующих в РТ. Об этом на ифтаре журналистам сообщил муфтий республики Камиль Самигуллин.

«Нет образовательных программ. Нам нужны свои учебные пособия», – так обозначил основную проблему в вопросе открытия мусульманских детских садов и школ глава мусульман Татарстана. Он отметил, что работа в муфтияте в этом направлении проводится, сотрудники ДУМ РТ изучили опыт православных в этом вопросе. «У нас должны быть свои пособия», – подчеркнул председатель ДУМ Татарстана.

Отвечая на вопросы журналистов, Камиль Самигуллин сообщил о планах открытия в Казани мусульманской школы для девочек. Располагаться она будет в здании, где раньше находилось медресе «Музаффария». По словам муфтия, в здании сейчас идут ремонтные работы. Планируется, что мусульманская школа для девочек откроется к началу учебного года – к 1 сентября 2018 года. Ранее Камиль хазрат сообщал о том, что обучение в школе будет вестись на татарском языке, факультативно будут преподаваться и религиозные уроки.

Напомнил председатель ДУМ РТ и о том, что в начале нового учебного года в Балтасинском районе РТ откроется мусульманский пансионат «Ярдэм». Он предназначен для мальчиков школьного возраста из малообеспеченных и многодетных семей региона. Цели проекта – обучение и духовно-нравственное воспитание детей, их подготовка для поступления в мусульманские религиозные образовательные учреждения Татарстана.

Проживая в пансионате, дети будут получать светское образование с 5-го по 11-й класс в средней общеобразовательной школе, находящейся в шаговой доступности от здания пансионата, а также посещать вечерние духовно-нравственные занятия и факультативы по выходным дням.

Рассказал Камиль Самиигуллин о планах открытия мусульманской начальной школы в Альметьевском районе РТ.
 

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