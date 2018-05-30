Страшная авария произошла сегодня поздно ночью в Алькеевском районе республики.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В лобовом столкновении в Татарстане погиб 23-летний водитель «ГАЗели», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о серьезном ДТП около населенного пункта Базарные Матаки Алькеевского района республики пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 в 03:48 в среду, 30 мая. Очевидцы сообщили, что в одном из автомобилей может быть зажат водитель.

Прибывшие к месту аварии сотрудники ПСЧ №105 обнаружили, что на 39-м км автодороги Алексеевск – Высокий Колок лоб в лоб столкнулись грузовик МАЗ» и грузовая «ГАЗель». Водитель «ГАЗели» оказался зажат в салоне автомобиля.

Спасатели отключили аккумуляторы у разбитых грузовиков и деблокировали 23-летнего шофера «ГАЗели». Полученные в аварии травмы оказались несовместимыми с жизнью, и мужчина скончался на месте происшествия.

53-летний водитель «МАЗа» также получил различные травмы и был госпитализирован. Его состояние уточняется.

По предварительным данным, водитель «ГАЗели» не справился с управлением и лоб в лоб столкнулся с встречным грузовиком.