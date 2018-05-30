Премьер-министр Украины обвинил Россию в причастности к убийству Бабченко

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(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил Россию в причастности к убийству журналиста Аркадия Бабченко, пишут «Известия» со ссылкой на страницу Гройсмана в социальной сети Facebook.
По мнению Премьер-министра, Бабченко был «настоящим другом Украины», что не смогла «простить» ему Россия.
Аркадий Бабченко вел на Украине свою передачу, уехав из России в 2016 году.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Небензя не исключил возможность обвинений Киева в адрес РФ после убийства Бабченко.
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