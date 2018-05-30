В ЛНР завили об обстреле со стороны Украины

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(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Вооруженные силы Украины трижды за прошедшие сутки обстреливали позиции Народной милиции Луганской народной республики, сообщает RT со ссылкой на Луганский информационный центр.
Обстрел велся из минометов и автоматических станковых гранатометов. Под огнем оказались поселок городского типа Донецкий и село Лозовое.
Данных о погибших и пострадавших среди военных и гражданских лиц не поступало.
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