ЕГЭ по базовой математике напишут 585 тыс. человек

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(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). В среду, 30 мая, российские школьники сдадут Единый госэкзамен по математике базового уровня, сообщает «Интерфакс».
Экзамен станет первым обязательным в основной волне этого года. Сегодня его будут писать 585 тыс. человек, из которых 563 тыс. — выпускники школ этого года. ЕГЭ по базовой математике напишут 80 процентов всех участников основной волны экзаменов.
Для проведения экзамена организовано 5,1 тыс. пунктов в России и за рубежом. ЕГЭ начнется в 10.00 и продлится три часа, результаты станут известны до 15 июня.
Экзамен по базовой математике включает 20 заданий. Оценивать работу будут по пятибалльной системе, тогда как остальные ЕГЭ оцениваются по 100-балльной шкале. Для успешной сдачи необходима оценка выше «тройки».
ЕГЭ по математике профильного уровня состоится в пятницу, 1 июня.
Основной период Единых госэкзаменов в этом году приходится на 28 мая — 2 июля.
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