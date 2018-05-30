Чемпион Украины умер на заработках в Польше

Владислав Минич скончался из-за оторвавшегося тромба.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Чемпион Украины по мас-рестлингу, бронзовый призер Кубка мира Владислав Минич умер на заработках в Польше, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Федерации мас-рестлинга страны в социальной сети Facebook.

Минич скончался из-за оторвавшегося тромба.

На то, чтобы перевезти тело спортсмена на Украину, его семье необходимо 70 тыс. гривен (более 160 тыс. рублей). В настоящий момент объявлен сбор средств.

Мас-рестлинг — национальный вид спорта Якутии. Упираясь ногами в доску, спортсмен должен вырвать палку из рук своего соперника.