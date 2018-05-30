Чемпион Украины умер на заработках в Польше

Рекомендуем
(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Чемпион Украины по мас-рестлингу, бронзовый призер Кубка мира Владислав Минич умер на заработках в Польше, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение Федерации мас-рестлинга страны в социальной сети Facebook.
Минич скончался из-за оторвавшегося тромба.
На то, чтобы перевезти тело спортсмена на Украину, его семье необходимо 70 тыс. гривен (более 160 тыс. рублей). В настоящий момент объявлен сбор средств.
Мас-рестлинг — национальный вид спорта Якутии. Упираясь ногами в доску, спортсмен должен вырвать палку из рук своего соперника.
Следующая новость
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Российская ассоциация франчайзинга в России (РАФ) и компания ИНВИТРО запустили серию практических конференций, направленных на развитие франчайзинга.
ДУМ РТ планирует разработать образовательные программы для мусульманских школ.
На пресс-конференцию приглашаются представители СМИ.
Страшная авария произошла сегодня поздно ночью в Алькеевском районе республики.
Ребята разного возраста проедутся по трассе протяженностью 350 метров и продемонстрируют волю к победе и сильный дух.
30 мая«Для того чтобы выжить, нам пришлось выйти за рамки приюта»: Как живут обитатели приюта для бездомных животных под Казанью