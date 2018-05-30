Мексика отказалась платить за стену на границе с США

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(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Мексика никогда не будет платить за строительство стены на границе с США, заявил мексиканский Президент Энрике Пенья Ньето. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на страницу главы государства в социальной сети Twitter.
«Президент Дональд Трамп. Нет. Мексика никогда не заплатит за стену. Ни сейчас, ни когда-либо. Искренне ваша Мексика (все мы)», — написал мексиканский лидер на испанском языке, продублировав сообщение на английском.
Сообщение Пенья Ньето стало ответом на утверждение американского Президента о том, что Мексике придется оплатить строительство стены.
Стена между США и Мексикой была построена в рамках борьбы Дональда Трампа с нелегальными мигрантами. На ее строительство Президент США запросил у конгресса 25 млрд долларов, однако ему выделили только 1,6 млрд.
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