В Северной Корее могут появиться американские бургерные

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Северокорейский лидер Ким Чен Ын рассматривает возможность открытия в КНДР американских бургерных, пишут «Известия» со ссылкой на NBC.
По данным ЦРУ, Ким Чен Ын может сделать это в знак улучшения отношений с Соединенными Штатами. «Это станет жестом доброй воли со стороны Ким Чен Ына по отношению к Трампу, который является поклонником американского фастфуда», — отмечает издание.
При этом КНДР все равно не будет отказываться от ядерного вооружения, уверены в ЦРУ.
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