В Северной Корее могут появиться американские бургерные

Открытие бургерных станет жестом доброй воли по отношению к США.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Северокорейский лидер Ким Чен Ын рассматривает возможность открытия в КНДР американских бургерных, пишут «Известия» со ссылкой на NBC.

По данным ЦРУ, Ким Чен Ын может сделать это в знак улучшения отношений с Соединенными Штатами. «Это станет жестом доброй воли со стороны Ким Чен Ына по отношению к Трампу, который является поклонником американского фастфуда», — отмечает издание.

При этом КНДР все равно не будет отказываться от ядерного вооружения, уверены в ЦРУ.