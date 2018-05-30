ВВС Израиля атаковали сектор Газа

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(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Израильские военно-воздушные силы атаковали объекты движения ХАМАС, расположенные в секторе Газа, сообщает RT со ссылкой на страницу ВС Израиля в социальной сети Twitter.
25 ударов стали ответной атакой на обстрел со стороны сектора Газа во вторник, 29 мая, которая, по данным Тель-Авива, стала наиболее массированной с 2014 года.
Израильские силы ударили также по тренировочным базам и другим военным объектам.
Кроме того, в Израиле сообщали о срабатывании сирен тревоги.
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