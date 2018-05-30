ВВС Израиля атаковали сектор Газа

Израильские силы ударили также по объектам ХАМАС, тренировочным базам и другим военным объектам.

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Израильские военно-воздушные силы атаковали объекты движения ХАМАС, расположенные в секторе Газа, сообщает RT со ссылкой на страницу ВС Израиля в социальной сети Twitter.

25 ударов стали ответной атакой на обстрел со стороны сектора Газа во вторник, 29 мая, которая, по данным Тель-Авива, стала наиболее массированной с 2014 года.

Израильские силы ударили также по тренировочным базам и другим военным объектам.

Кроме того, в Израиле сообщали о срабатывании сирен тревоги.