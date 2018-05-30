Боевой разворот истребителя Су-57 сняли на видео

Кадры были сняты в ходе конкурса «Авиадартс-2018».

(Казань, 30 мая, «Татар-информ»). Беспилотник снял на видео боевой разворот российского истребителя пятого поколения Су-57, пишут «Известия» со ссылкой на телеканал «Звезда».

Кадры были сняты в ходе конкурса «Авиадартс-2018». В видеоролике два истребителя имитируют боевой разворот, а затем атакуют наземные цели условного противника. Прикрытием истребителей занимались бомбардировщики, следует из легенды маневров.

Су-57 — это многоцелевой истребитель, разработанный ОКБ Сухого для уничтожения воздушных, надводных и наземных целей. Самолет оборудован системами ПВО и дальней разведки. Истребитель также способен уничтожать системы управления вражеской авиацией.